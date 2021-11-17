Краснодарский край планирует увеличить товарооборот с Угандой

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют увеличить товарооборот между регионом и Угандой. Товарооборот между российским регионом и восточно-африканской страной по итогам 2020 года вырос в полтора раза, сообщил в ходе встречи с послом республики Уганда в РФ Джонсоном Олвой вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Мы видим значительный потенциал для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта кубанских производителей", - сказал Руппель.

Он уточнил, что по итогам 2020 года внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Угандой увеличился практически в 1,5 раза по сравнению с 2019 и составил $18,5 млн. В основе товарооборота - экспорт, на данный момент четыре предприятия региона поставляют свою продукцию на рынок Уганды.

Посол выразил надежду, что встреча поможет улучшить торговые связи между регионом и восточно-африканской страной. В то же время Олва добавил, что Уганда готова нарастить экспорт в Краснодарский край своей продукции. В качестве примера посол привел кофе, чай, овощи и фрукты.

"Основной акцент был сделан на увеличение торгового объема между двух стран. Мы здесь для того, чтобы увеличить товарооборот", - отметил Олва.

Он также предложил властям Краснодарского края поделиться решениями в развитии туристического направления. По его словам, Уганда является привлекательной страной для туристов, однако инфраструктуры для этого недостаточно.