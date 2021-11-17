Производство локальных очистных сооружений начнут в Ингушетии в 2022 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Производство локальных очистных сооружений откроют в 2022 году в Ингушетии, сообщил ТАСС в среду председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе проведения Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"Достигнуты договоренности [по реализации проекта по производству локальных очистных сооружений], они буквально в ближайшее время, в следующем году, открывают у нас на базе бывшего завода детского питания производство таких локальных очистных сооружений", - сказал Сластенин.

По его словам, речь идет о сооружениях с использованием современной технологией биологической очистки, при этом планируется, что на предприятии в Ингушетии будут выпускаться станции очистки разного размера и мощности.

"От промышленных очистных сооружений, которые нужны больницам, предприятиям, до частных домов - чтобы у нас не шли отходы в реку Сунжу, а были очищены. Сооружение уникальное, требуется очистка всего один раз в шесть лет, там используются новые технологии", - пояснил председатель правительства республики.

Объем инвестиций в проект не называется. Как ранее сообщал ТАСС глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, проект по производству локальных очистных сооружений будет реализован российским инвестором, который будет работать с несколькими регионами Северного Кавказа.