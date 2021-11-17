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Власти Ингушетии начнут сотрудничество с "Кавказ.РФ" по развитию курорта "Армхи"

Проект развития курорта включен в программу социально-экономического развития республики до 2030 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии ведут переговоры с руководством корпорации "Кавказ. РФ" (бывшим АО "КСК") по развитию круглогодичного курорта "Армхи" в Джейрахском районе республики, сообщил ТАСС в среду председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе проведения Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"Он (курорт "Армхи" - прим. ТАСС) включен в госпрограмму [развития СКФО]. Мы сейчас работаем с АО "Курорты Северного Кавказа" (в ноябре переименовано в АО "Кавказ.РФ" - прим. ТАСС). Они сделали нам предложение, мы готовим заявку - там порядка нескольких миллиардов рублей на развитие курорта. Глава республики работает над этим, ведет переговоры с руководителем корпорации", - сказал Сластенин.

Он также добавил, что проект развития курорта "Армхи" включен в программу социально-экономического развития Ингушетии до 2030 года, которая в ближайшее время будет рассматриваться в правительстве РФ.

Ранее в пресс-службе правительства Ингушетии сообщали, что развитие "Армхи" предполагается в две очереди. Первая включает в себя развитие существующей зоны катания до 2,5 км на североориентированном склоне, объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета предполагается в суме 1,2 млрд рублей. Вторая очередь рассчитана на период до 2025 года, она предполагает создание дополнительной зоны катания порядка 4,8 км, инвестиции оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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