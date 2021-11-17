Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет решение о том, кого он выдвинет на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США до 25 ноября. Об этом заявил в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер на брифинге для журналистов на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Мичиган.

"Президент, скорее всего, примет решение до Дня благодарения (в этом году выпадает на 25 ноября), и он продолжает обсуждать это со своей командой [представителей администрации] высокого ранга, отвечающей за экономические вопросы", - сказал он. Мигер отметил, что не станет уточнять никакие дополнительные детали процесса принятия этого решения, пока оно не будет официально озвучено.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя ФРС. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Он был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

Йеллен в июле заявила, что намерена обсудить с Байденом вопрос о возможности утверждения Пауэлла на второй срок. Она тогда отметила, что ФРС в последние месяцы "хорошо выполняла свою работу".