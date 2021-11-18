Российский бизнесмен Губарев прекратил тяжбу с BuzzFeed по делу о клевете

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Александр Губарев принял решение прекратить судебное разбирательство по защите своей репутации с американским интернет-ресурсом BuzzFeed. Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон дела, опубликованном BuzzFeed в среду.

"Господин Губарев решил прекратить судебную тяжбу с BuzzFeed по публикации досье в январе 2017 года. Федеральный суд принял решение, что BuzzFeed имеет право публиковать досье, так как оно было частью государственного расследования, Губарев принял это постановление", - говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что изначально поясняло своим читателям о том, что публикуемые им сведения непроверенные. "С того момента BuzzFeed не получил какой-либо информации, которая могла бы подтвердить обвинения в отношение Губарева или возглавляемых им компаний", - подчеркнуло руководство интернет-ресурса.

Губарев, являвшийся ранее главой группы компаний XBT Holding, в феврале 2017 года обвинил BuzzFeed в публикации не соответствующих действительности сведений и подал иск о защите репутации. Ресурс в начале 2017 года опубликовал так называемое секретное "досье" о якобы осуществлявшемся РФ сборе компромата на Дональда Трампа до избрания его президентом США. В этих материалах фигурировало имя Губарева, утверждалось, что он встречался в Праге с доверенным лицом Трампа для конфиденциального обсуждения диверсий в отношении электронных систем Демократической партии США. Губарев это категорически отрицает.