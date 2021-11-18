СМИ: торгпред США обсудит в Южной Корее проблемы логистики и тарифы на сталь

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай посетит Республику Корея, где обсудит актуальные вопросы экономического сотрудничества, включая логистические цепочки и тарифы на сталь. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

По его данным, Тай прибудет в Сеул вечером 18 ноября из Японии, где она находится с четырехдневным визитом. Это будет первая поездка американского торгового представителя в Южную Корею за последние 10 лет.

В рамках визита запланированы встреча Тай с министром торговли Республики Корея Ё Хан Гу и участие в заседании совместного комитета по свободной торговле. Ожидаются также переговоры с министром труда и занятости Ан Гён Доком по вопросам прав рабочих и торговой политики.

Рёнхап отмечает, что ключевыми темами в диалоге Тай и Ё Хан Гу станут вопросы об укреплении взаимодействия двух стран в области глобальных цепочек поставок товаров, а также об американских тарифах на произведенные в Южной Корее сталь и алюминий.