Власти ЕАО рассмотрели бюджет на 2022 год в первом чтении

ТАСС, 18 ноября. Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области (ЕАО) в первом чтении рассмотрели бюджет региона на 2022 год, который будет профицитным и сохранит социальную направленность. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Ко второму - третьему чтениям, когда будет принят федеральный бюджет и станет известно об объемах трансфертов регионам, параметры областного бюджета изменятся. Это практика последних лет, и, как она показывает, увеличение доходной части может составить 3 млрд рублей. Но в любом случае бюджет сохраняет свою социальную направленность, в нем учтены предложения людей, участвовавших в общественном обсуждении. Также сформирован перечень приоритетных расходов. В первую очередь деньги будут направляться в здравоохранение, образование, на социальную поддержку граждан", - цитируют в пресс-службе председателя регионального парламента Роман Бойко.

Заместитель председателя регионального правительства Андрей Садаев отметил, что главный бюджет сформирован на основе умеренно оптимистичного базового варианта прогноза социально-экономического развития страны и региона. Доходы области на 2022 год планируются в размере 13,2 млрд рублей, расходы - 12,9 млрд рублей, профицит составит почти 374 млн рублей. В 2023 году доходы прогнозируются в объеме 13,2 млрд рублей, расходы - 12,8 млрд рублей, профицит - 378 млн рублей; в 2024 доходы - 12,9 млрд рублей, расходы - 12,7 млрд рублей, профицит - 284 млн рублей.

Превышение доходов над расходами финансовый департамент правительства объясняет необходимостью снижать уровень государственного долга по кредитам до уровня, который установлен соглашениями с министерством финансов РФ. Бюджет региона в 2021 году был обеспечен на 70%. Годом ранее ЕАО было выделено 3,9 млрд рублей на выравнивание бюджета из федеральных средств.