Власти Приамурья выделят более 63 млрд рублей на модернизацию региона в 2022-2024 годах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области до 2024 года направят на модернизацию региона более 63 млрд рублей. Средства пойдут на строительство предприятий, возведение жилья и объектов социальной сферы, обновление инфраструктуры, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Новые поликлиники и больницы, заводы по переработке сои и животноводческий комплекс, строительство дорог, школ и жилые застройки в селах, обновление жилищно-коммунального комплекса - в 2022-2024 годы, несмотря на все трудности с пандемией, Амурская область продолжит модернизировать экономику региона. На эти цели в ближайшую трехлетку планируется направить более 63 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение трех лет на дороги области будет направлено порядка 20 млрд рублей, из них 6,3 млрд рублей - на завершение строительства нового моста через реку Зею, ввод которого планируется в 2023 году, около 3 млрд рублей - на содержание и ремонт региональных дорог. Для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на три года предусматривается более 2 млрд рублей.

Около 11 млрд рублей будут направлены на сельское хозяйство. "Главный приоритет - создание трех перерабатывающих заводов с инвестициями более 6 млрд рублей для получения более 31 тыс. тонн соевого масла, 122 тыс. тонн пищевого соевого шпрота и 15 тыс. тонн соевого изолята", - говорится в сообщении. В коммунальную сферу направят более 18 млрд рублей. Традиционно значительная часть средств пойдет на предоставление компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов в связи с предоставлением гражданам коммунальных услуг по льготным тарифам.

Почти 2 млрд рублей регион направит на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, благоустройство административного центра в 2022 году. Причем повышенное внимание уделяется объектам здравоохранения, культуры и спорта. "Основные силы будут брошены на завершение строительства двух школ в Благовещенске и в Свободном на 2028 мест, на пять поликлиник с обслуживанием более 1 тыс. человек в год (Благовещенск, Свободный, Зея, Поярково, Екатеринославка), на больницу в Тамбовском районе на 450 посещений, дом культуры в селе Усть-Уркима на 50 мест, крытый футбольный манеж при ДЮСШ №3 в Благовещенске для 350 детей, стадион в поселке Восточный Октябрьского района на 490 мест", - отметили в пресс-службе правительства.