Объем внешней торговли портовой зоны Янпу на Хайнане в январе - октябре вырос в 33,8 раза

САНЬЯ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Товарооборот особой таможенной зоны Янпу, расположенной в южной китайской провинции Хайнань, в январе - октябре текущего года вырос в 33,8 раза, до 27,81 млрд юаней (около $4,36 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По ее данным, экспорт бондовой зоны за первые десять месяцев текущего года составил 720 млн юаней (около $112,86 млн), что в 60,2 раза больше в годовом исчислении. Импорт вырос в 33,4 раза, до 27,09 млрд юаней (порядка $4,25 млрд).

Как пишет издание, с начала этого года в Янпу наблюдается активная экономическая деятельность. С января по ноябрь там было зарегистрировано 402 новых торговых предприятия, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным газеты, число предприятий, которые обосновались в Янпу и уже активно ведут внешнеторговую деятельность выросло с 14 в прошлом году до 62 к концу октября этого года. Как отмечается в материале, это стало ключевым стимулом роста внешнеторгового оборота зоны по итогам первых десяти месяцев.

Как сказал заместитель главы таможенного управления Янпу Цай Чуньни, слова которого приводит газета, в будущем бондовая зона продолжит оптимизировать услуги по таможенному оформлению, упрощать операции и создавать благоприятные условия для работающих там компаний.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.