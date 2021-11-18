ГТЛК ведет переговоры с Троценко о судах для "Северной звезды"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) ведет переговоры с главой совета директоров Aeon Романом Троценко о создании флота для вывоза угля с месторождения "Северной звезды" (входит в Aeon), подготовила предложение на 8 судов, сообщил журналистам гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспортная неделя".

"Переговоры идут. Мы подготовили предложение. В составе проекта, который они намечали реализовывать, добычная техника, и, собственно, суда. По судам мы уже сделали коллегам предложение, они считают. Добычную технику, остальные нюансы, аспекты прорабатываем", - сказал Дитрих.

"Восемь судов мы сейчас предложили. По сумме комментариев давать не буду", - отметил он.

Дитрих пояснил, что реализация проекта предполагает участие нескольких сторон - лизингодателя, которым планирует выступить ГТЛК, лизингополучателя и компаний, которые будут оперировать поставленной техникой и судами.

Ранее Троценко в интервью ТАСС говорил, что для первой очереди проекта "Северной звезды" понадобится 22 судна, для второй - 18.

Троценко уточнял, что суда будут заказывать сериями по 10 штук. Конкурс среди судоходных компаний планируется объявить до конца этого года.

По его словам, экспертизой для вывоза угля с месторождения "Северной звезды", помимо "Совкомфлота", обладают лишь зарубежные компании, выиграть тендер мог бы и консорциум с российским участием. Он таким образом комментировал слова гендиректора "Совкомфлота" Игоря Тонковидова о том, что группа пока не приняла решения об участии в тендере, при этом балкерные перевозки и уголь едва ли укладываются в стратегию развития группы.

Компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (Красноярский край) в 2040 году, ранее уточнял Троценко. Планируется построить обогатительную фабрику глубокой переработки угля (производство угольных концентратов из коксующихся углей), морской терминал, аэропорт, вахтовый поселок, электростанцию, автодорогу.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.