В Хакасии просят отменить аукцион на разработку участка на крупном угольном месторождении

ТАСС, 18 ноября. Власти Хакасии просят отменить разработку участка Чалпан-4 на Бейском угольном месторождении, одном из крупнейших в регионе, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

12 ноября Роснедра выставили на аукцион на право добычи каменного угля и песчано-гравийной смеси участок Чалпан-4, расположенный на западном фланге месторождения. Общие запасы угля на участке - 323 млн тонн угля.

"Правительством Хакасии подготовлено и направлено письмо на имя руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова с просьбой принять решение об отмене данного аукциона. На территории Бейского каменноугольного месторождения свою деятельность уже осуществляют несколько крупных угледобывающих предприятий, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды", - говорится в сообщении. По мнению властей региона, разработка участка усугубит экологическую ситуацию и обострит существующую социальную напряженность.

Также в правительстве отметили, что за последние три года все поступающие запросы на выдачу новых лицензий на разработку угольных месторождений региональными властями были отклонены.

Бейское каменноугольное месторождение - самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля в России. Его запасы составляют порядка 4 млрд тонн. На базе месторождения создан крупнейший промышленный проект Республики Хакасия - Бейский угольный кластер.