Акционеры "Детского мира" упростят структуру владения акциями

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бенефициары Gulf Investments Limited, которая владеет 29,99% акций "Детского мира", оптимизируют структуру владения акциями путем расформирования субфонда и перевода акций в прямое владение, говорится в сообщении компании.

"Gulf Investments Limited (Gulf), инвестиционная структура Altus Capital, настоящим сообщает о решении расформировать субфонд, который в настоящий момент владеет 29,99% от общего количества акций ПАО "Детский мир" ("Детский мир")", - отмечается в сообщении.

В рамках выполнения этого решения 10% общего количества акций "Детского мира" будут переданы компании, бенефициарным владельцем которой является Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital, а оставшиеся 19,99% акций - компании, бенефициарными владельцами которой являются Павел Грачев и Михаил Стискин, добавляется в материале.

"В целях оптимизация структуры владения было принято решение о расформировании субфонда, владеющего акциями ПАО "Детский мир". В результате инвесторы, ранее владеющие акциями ПАО "Детский мир" через субфонд, станут их прямыми владельцами. Это не влияет на оценку инвесторами перспектив компании - мы продолжаем в нее верить и видим долгосрочные перспективы увеличения стоимости ПАО "Детский мир" как ведущего игрока с сильным брендом и востребованным омниканальным предложением для покупателей", - приводятся в материале слова Кленова.

О компаниях

Altus Capital является независимой инвестиционной компанией, главным образом ориентирующейся на инвестировании в быстрорастущие компании. Инвестиционная стратегия Altus Capital сконцентрирована на диверсификации по отраслям, обозримой стратегии выхода и высоко растущем потенциале. Altus Capital не устанавливает географических границ своей деятельности, тем не менее компания традиционно ориентирована на российский рынок. Компания была основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. - Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

ГК "Детский мир" - мультиформатный цифровой оператор розничной торговли на рынке детских товаров. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 1014 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии. Почти 30% акций ретейлера принадлежит Gulf Investments Limited, остальные акции находятся в свободном обращении.