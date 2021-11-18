Рыбоводный завод на Ямале проведет оценку стада сиговых для разведения новых ценных пород

ТАСС, 18 ноября. Специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по производству ценных и исчезающих сиговых рыб - приступили к оценке качественных показателей стада муксуна и чира. Оценка рыб позволит сформировать данные маточного стада для последующего отбора икры, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Всю неделю сотрудники Собского рыбоводного завода совместно с представителями Росрыболовства и окружного департамента АПК будут проводить осеннюю бонитировку собственного стада муксуна и чира. Оценка рыб по комплексу показателей или по-научному бонитировка является основным и ежегодным этапом при формировании маточного стада для последующего отбора икры и получения жизнестойкой молоди", - говорится в сообщении.

Рыбоводы оценивают качественные показатели каждого экземпляра из имеющегося поголовья сиговых: массу тела рыб и их линейные размеры. Затем исследуют рыб на наличие аномалий, таких как переломы плавников или язвы, отставание в росте, а также определяют степень зрелости особей. В пресс-службе отметили, что с учетом первых результатов специалисты завода уже начали подготовку к нерестовой кампании по получению икры ценных видов рыб и дальнейшему подращиванию молоди в целях восстановления популяций ямальского муксуна.

Запрет на вылов муксуна был введен в 2014 году из-за сокращения популяции рыбы и действует до сих пор. За последние пять лет Собским рыбоводным заводом в водоемы Ямала было выпущено порядка 100 млн штук молоди сиговых видов - муксуна и чира. В этом сезоне Собский рыбзавод выпустил 13,2 млн молоди этих рыб.