Почти 4 тыс. рабочих мест появятся в Москве благодаря государственно-частному партнерству

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. новых рабочих мест в Москве, от рабочих до медработников и учителей, появятся благодаря концессиям, одной из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в столице. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Концессия позволяет реализовывать в городе крупные инвестиционные проекты при активном участии бизнеса. По таким соглашениям концессионер инвестирует в создание или реконструкцию объектов, осуществляет их эксплуатацию в течение срока действия договора и создает новые рабочие места. Благодаря реализуемым концессионным проектам работу получат почти 4 тыс. представителей разных специальностей - от рабочих до медработников и учителей", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, во время реализации разных проектов задействуют более 3 тыс. человек, а после завершения на объектах будут трудиться около 700 специалистов. С 2013 года столица подписала шесть концессионных соглашений, инвестиции в них превышают 100 млрд рублей. Первые три концессии относятся к здравоохранению, автодорожному строительству и внеуличному транспорту. Один из объектов в рамках первой концессии - Московский международный онкологический центр - уже введен в эксплуатацию и с прошлого года принимает пациентов. А в ходе второй очереди создаются центр экстракорпорального оплодотворения, центр эндоваскулярной хирургии и офтальмологический центр сложных случаев.

"Также по концессии построят северный дублер Кутузовского проспекта и пассажирскую канатную дорогу над Химкинским водохранилищем. Объем инвестиций в эти проекты превышает 80 млрд рублей. На строительстве объектов задействуют почти 2,2 тыс. человек, а после его завершения здесь смогут трудиться 340 специалистов", - отметил заммэра.

В этом году инвесторы подписали с городом три соглашения: в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовательной и социальной сфере. Инвестиции в сумме составят около 30 млрд рублей, к строительству привлекут почти 880 человек.

Инвестиционные проекты

Первое соглашение заключили в феврале, оно предполагает строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Производство разместится на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Инвестор вложит в строительство 26,9 млрд рублей. Кроме того, в марте столица подписала концессию по созданию и дальнейшей эксплуатации современного гериатрического центра. Для этого инвестор реконструирует здание площадью более 3 тыс. кв. м.

"В концессионном гериатрическом центре будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. За два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, а также осуществлять содержание здания, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната составит не менее 450 миллионов рублей. Будущий гериатрический центр также останется в собственности города", - сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Еще одно концессионное соглашение заключили в сентябре - инвестор создаст современную общеобразовательную школу. Для строительства концессионеру предоставят в аренду земельный участок на территории инновационного центра "Сколково". Общая площадь школьных помещений составит около 13 тыс. кв. м. Инвестиции в проект - свыше 2 млрд рублей.

"Область применения такого механизма государственно-частного партнерства, как концессия, постоянно расширяется. До конца года столица может заключить еще одно концессионное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве. На этот раз инвестор модернизирует очистные сооружения по удалению из сточных вод азота и извлечению фосфора для дальнейшей его переработки в удобрения", - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Он добавил, что реализация проекта позволит сделать очистку сточных вод полностью безотходной, отвечающей принципам зеленых технологий. Концессионер вложит в проект более 8,4 млрд рублей и обеспечит создание свыше 350 рабочих мест.