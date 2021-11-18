Эксперты S&P прогнозируют снижение темпов потребительского кредитования в России до 20%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Темпы роста потребительского кредитования в России снизятся до 15-20% к концу текущего года, что лучше прогноза ЦБ РФ, следует из отчета S&P Global Ratings "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация".

"Мы ожидаем, что совокупные средние темпы роста кредитования будут выше темпов экономического роста, составляя примерно 10% в год в 2021-2022 годах. Мы полагаем, что темпы роста в розничном сегменте, особенно необеспеченных потребительских кредитов, снизятся до 15-20% к концу 2021 года вследствие менее благоприятных процентных ставок и принятия корректирующих мер центральным банком в июле и октябре 2021 года. По нашим прогнозам, доля проблемных кредитов в розничном сегменте стабилизируется на уровне 4,3 - 4,5% в 2021-2022 годах",- указано в отчете.

По данным Банка России, за девять месяцев текущего года рост потребительского кредитования составил 16%. Согласно прогнозу регулятора, общий темп кредитования граждан в 2021 году составит 21-25%, в 2022 году - с 12-16% до 14-18%, в 2023 году - 10-14%.

Эксперты S&P также прогнозируют рост российской экономики в 2021 году на уровне 4% на фоне сильного восстановления внутреннего спроса. "Темпы роста реального ВВП уже достигли уровня, отмечавшегося до пандемии. В то же время, по нашим прогнозам, в 2022 году темпы экономического роста замедлятся до 2,6%, а затем приблизятся к среднему долгосрочному уровню около 2%. Геополитическая неопределенность и связанный с этим риск возможного ужесточения санкций по-прежнему сдерживают потенциал экономического роста России".