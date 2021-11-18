"Мастерчейн" и "ВТБ Факторинг" совместно выпустят цифровые финансовые активы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Блокчейн-платформа "Мастерчейн" (ООО "Системы распределенного реестра"), "ВТБ Факторинг" и единая факторинговая платформа GetFinance (ООО "ГетФинанс") планируют совместно выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), рынок которых в России может превысить 1 трлн рублей, следует из сообщения пресс-службы "Систем распределенного реестра".

Компании договорились применять блокчейн-технологии на рынке факторинга и коммерческого финансирования. Также они планируют совместно осуществлять концепции полноценного вторичного оборота ЦФА для различных классов инвесторов и провайдеров финансовых услуг.

"От внедрения ЦФА выиграют компании разных сегментов бизнеса: для крупного бизнеса - это дополнительный инструмент управления стоимостью капитала; для финтеха и факторов - новая рыночная ниша и возможность привлечения быстрого капитала для дальнейшего роста бизнеса; для компаний МСП - повышение доступности финансирования; для инвесторов - новый инструмент размещения средств с умеренным риском. "Конвертер обязательств ЦФА" будет открытым и публичным сервисом. Область применения этого решения не ограничивается факторингом. Оно может успешно использоваться в других сегментах. По нашим оценкам, размер рынка ЦФА в России может превысить 1 трлн рублей", - прокомментировал генеральный директор "ВТБ Факторинга" Антон Мусатов.

Компания "Системы распределенного реестра" выступает технологическим партнером и планирует стать оператором информационной системы ЦФА на платформе "Мастерчейн". "ВТБ Факторинг" выступит факторинговым провайдером и в будущем первым эмитентом ЦФА под портфель дебиторской задолженности к крупным заказчикам. Компания "ГетФинанс" будет выполнять функции оператора обмена ЦФА через платформу GetFinance. Компании уже завершили первый этап работ для подготовки выпуска цифровых финансовых активов в части создания сервиса для формирования цифровых портфелей обязательств. На втором этапе под портфели денежных требований по факторингу планируется выпустить ЦФА для вторичного обращения требований до момента их погашения.

По словам генерального директора "Систем распределенного реестра" Татьяны Жарковой, сервис, который создается совместно с "ВТБ Факторингом" и GetFinance, - это революционное решение, которым могут воспользоваться все игроки рынка факторинга. Как отметил генеральный директор компании "ГетФинанс" Егор Газетин, платформа GetFinance уже создала единое цифровое пространство всех участников рынка факторинга: поставщиков, покупателей и финансирующих организаций. В рамках нового проекта GetFinance рассматривает возможность выступить оператором обмена цифровых финансовых активов, предлагая всем участникам возможность эмиссии и вторичного обращения ЦФА, добавил он.