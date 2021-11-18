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"Мечел" оценивает потери от экспортных пошлин на металлы в 1,1 млрд руб.

Гендиректор компании Олег Коржов отметил, что это "примерно 1% выручки металлургического сегмента"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Мечел" оценивает потери от экспортных пошлин на металлургическую продукцию примерно в 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

"В 2021 году до введения пошлин доля экспорта металлопродукции российских компаний группы превышала 30%, но после их введения этот показатель упал примерно на 10% и вернулся к средним значениям за последние несколько лет, - отметил Коржов. - По нашим предварительным оценкам, потери компании от действия временных пошлин составят порядка 1,1 млрд рублей, что примерно будет равняться 1% выручки металлургического сегмента".

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну. В том числе для окатышей пошлина составляет не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее $115, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее $133.

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