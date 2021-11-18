Клепач: промышленный потенциал дает России больше шансов войти в пятерку стран по ВВП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Россия может войти в пятерку стран по уровню ВВП за счет услуг, но больше шансов сделать это за счет промышленного потенциала. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском федеральном университете в рамках XVI международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Как известно, у нас даже в указе президента РФ стояла задача войти в пятерку по ВВП. Войти в пятерку по ВВП можно за счет услуг, но я надеюсь, что для России как раз больше шансов за счет промышленного потенциала [это сделать], предпосылки для этого есть. Весь вопрос в том, что это нельзя сделать просто за счет объемов или только за счет добычи нефти и газа, хотя здесь у нас хорошие позиции - у нас примерно 10% мирового рынка углеводородов, это то, что мы производим", - сказал Клепач.

Конференция "Российские регионы в фокусе перемен" - крупнейшее деловое событие на Урале, посвященное вопросам регионального развития в контексте глобальных экономических трендов. Более 30 дискуссионных сессий и панельных дискуссий ежегодно освещают ключевые тренды в цифровой экономике, проектировании кластеров и "умной" экосистемы для территорий, развитие городской среды, отраслевую проблематику и многое другое.

Ежегодно мероприятия конференции посещают более 800 гостей из различных городов РФ от Москвы до Владивостока, а также стран Европы, Азии и СНГ (и более 2 000 подключаются онлайн). Спикеры и гости - ведущие экономисты страны, приглашенные зарубежные эксперты в области экономики и финансов, руководители среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий, представители исполнительной власти, академического сообщества, молодые специалисты.