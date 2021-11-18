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Чистая прибыль "Мечела" по МСФО за III квартал упала на 11%

Основное влияние на динамику показателя оказало сокращение валовой прибыли, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль горно-металлургической компании "Мечел" по МСФО в III квартале 2021 года снизилась на 11% по сравнению с предыдущим кварталом - до 21,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Основное влияние на динамику показателя оказало сокращение валовой прибыли на 3 млрд рублей в связи со снижением объемов реализации продукции группы, несмотря на благоприятный уровень цен на мировом рынке и рынке РФ на продукцию добывающего и металлургического сегментов", - отмечается в сообщении.

Выручка "Мечела" в III квартале сократилась на 5% - до 102,91 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 5% - до 31,92 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 31%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом.

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