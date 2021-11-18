Негосударственные пенсионные фонды в III квартале показали максимальную доходность за год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в III квартале оказались максимальными по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года, следует из отчета, размещенного на сайте Банка России.

За 9 месяцев средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 5,5% годовых, пенсионных резервов - 3,2% годовых.

"Положительная динамика вызвана продолжающимся восстановлением рынка облигаций - основного инструмента инвестирования пенсионных средств. При этом ключевым драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции", - пояснил регулятор.

В отчете отмечается, что все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, а также 36 из 39 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали положительную доходность за 9 месяцев 2021 года.