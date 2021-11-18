В Приамурье построят первую в регионе солнечную электростанцию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Первая в Амурской области солнечная электростанция появится возле села Волково Благовещенского района. Предполагается, что она сможет использоваться для нужд резидентов ТОР "Приамурская", сообщила в четверг пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций области.

"Рядом с селом Волково может появиться солнечная электростанция. В Приамурье определили инвестиционные проекты, участвующие в конкурсе проектов, которые предусматривают строительство генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении. До конца ноября комиссия озвучит проект, который будет реализован.

"Тренд на декарбонизацию активно набирает обороты как во всем мире, так и в России. Развитие "зеленой" энергетики на основе возобновляемых источников энергии является одним из перспективных направлений, которым стоит уделить внимание уже сейчас. Учитывая высокий уровень инсоляции, Амурская область - это отличное место для реализации проектов в области солнечной генерации", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Сергея Хмуру.

По информации министерства экономического развития области, на ТОР "Приамурская" особый правовой режим действует при осуществлении 57 видов экономической деятельности. Основное направление - это логистика и промышленность. Здесь работают 15 резидентов, которые реализуют проекты на общую сумму 1,97 млрд рублей и которыми запланировано создание 607 рабочих мест.