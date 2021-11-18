Эксперты рассказали, какие мобильные угрозы будут самыми распространенными в 2022 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рекламное программное обеспечение (ПО) и банковские трояны будут самыми распространенными мобильными угрозами в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщили эксперты компании-разработчика антивирусного ПО Avast.

"Рекламное ПО и банковские трояны будут самыми распространенными мобильными угрозами. Рекламные приложения (adware) попадают в серую зону - их не всегда можно признать именно вредоносными, несмотря на их агрессивное поведение. С ними сложно бороться - и это делает их эффективным инструментом для киберпреступников", - отметили в компании. Говоря о банковских троянах, исследователи Avast предполагают, что мошенники будут развивать их и включать в них дополнительные функции, которые могут предоставить удаленный контроль над зараженными устройствами.

Руководитель департамента по исследованию вредоносных программ Avast Якуб Крустек добавил, что в компании наблюдают, как киберпреступники "используют все более изощренный фишинг для распространения троянов", например, таких как FluBot. "Злоумышленники рассылают СМС-сообщения, которые имитируют рассылки популярных служб доставки: DHL или FedEx. Эта тенденция, скорее всего, сохранится. Другие угрозы, которые будут широко распространяться - fleeceware (приложения с необоснованно дорогой подпиской, предлагающие бесплатный пробный период - прим. ТАСС) и рассылки платных СМС. Как и рекламное приложения adware, эти категории часто попадают в серую зону. Они становятся легальными - но не менее опасными. Сейчас киберпреступники используют популярные социальные сети, например, TikTok и Instagram, для продвижения своих приложений среди молодой аудитории", - пояснил эксперт.

Эксперты компании уточнили, что в 2021 году рекламное ПО также остается самой серьезной угрозой для телефонов и планшетов Android в России и мире. Более 50% мобильных угроз, обнаруженных с января по сентябрь - рекламное ПО. На втором месте - фейковые приложения (10%), на третьем - банковские трояны (9,6%). Fleeceware-приложения также стали серьезной проблемой для пользователей в 2021 году. Avast обнаружил более 200 подобных программ в App Store и Google Play. Приложения обещали бесплатные пробные версии, но по факту включали необоснованно дорогие платные подписки. Таким образом они заработали сотни долларов. Компания также обнаружила мошеннические сайты, имитирующие государственные почтовые службы разных стран Европы, включая Россию, а также розничные магазины из России, Чехии, Швеции и Украины.

Директор по анализу угроз Avast Михал Салат отмечает, что в 2021 году киберпреступники продолжали эксплуатировать тему пандемии и адаптировали к ней свои схемы. "Они злоупотребляли сталкерскими приложениями, нарушая приватность людей; обманывали особенно уязвимые категории пользователей, заставляя их платить за fleeceware-приложения или ненужную техническую поддержку. Мы видим, что количество киберпреступлений только растет. И это влияет на то, как люди относятся к онлайн-миру. Методы злоумышленников становятся все продуманнее и изощренней. От них никто не застрахован - ни рядовые пользователи, ни крупные организации, такие как больницы, нефтепроводы и многие другие. Мы надеемся, что рассказывая об этих схемах, угрозах и проблемах, мы привлечем к ним внимание и уменьшим число жертв в 2022 году", - добавил он.