Госдума приняла к сведению основные направления единой денежно-кредитной политики

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие к сведению основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022-2024 годы. Ранее в своем совместном заключении три профильных комитета Госдумы (по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике) рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению документ, разработанный Банком России.

Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%. Инфляция начнет постепенно замедляться по мере снижения влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по ДКП, купирующих вторичные эффекты инфляционных ожиданий. Дополнительное воздействие на снижение годовой инфляции окажет высокая база конца 2020 года. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7-6,2%.

В своем заключении комитеты одобрили политику ЦБ по поддержанию ценовой стабильности и обеспечению устойчивости рубля, в то же время комитеты считают, что наблюдаемое инфляционное давление в экономике России вызвано в значительной степени внешними факторами (ростом цен на товарных рынках, нарушением глобальных производственных и логистических цепочек, иных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции). "В документе целесообразно привести развернутый анализ влияния повышения ключевой ставки выше ее нейтрального уровня на уровень инфляции в том случае, когда рост цен вызван не только превышением спроса над предложением, но и ростом издержек бизнеса", - отмечается в тексте заключения.

При этом депутаты трех комитетов указывают на сохраняющиеся расхождения между прогнозами Банка России и Правительства РФ, которые, по меньшей мере, "должны быть проанализированы и обоснованы". "При характеристике взаимосвязей ДКП с другими видами государственной политики остались без оценки связь с валютной политикой, вопросы функционирования валютного рынка как структурного элемента финансового сектора, политика валютного курса, вопросы валютного регулирования и валютного контроля", - считают в комитетах.

В нижней палате парламента поддерживают усилия ЦБ по внедрению цифрового рубля в качестве стимула для инноваций и поддержания развития цифровой экономики, однако при этом высказывают опасения из-за потенциальных рисков. "Введение новой формы денег повышает конкуренцию среди финансовых организаций, что может привести к снижению прибыли в банковском секторе и дальнейшему росту доли государства. Кроме того, внедрение цифрового рубля несет новые риски, например, в сфере информационной безопасности. Комитеты рекомендуют представить в документе подробную оценку рисков внедрения цифрового рубля как для макроэкономической стабильности, так и для устойчивости банковского сектора", - указывается в заключении.