Москва и Санкт-Петербург стали самыми желанными городами для переезда ради работы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Сочи - наиболее желанные города для переезда ради работы. Это следует из исследования "Одноклассников", сервиса "VK Работа" и исследовательского центра ResearchMe.

"В пятерку самых желанных городов для переезда вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Пользователей привлекает в этих городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%)", - говорится в исследовании.

Согласно данным "VK Работы", самую высокую зарплату в этих городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Уточняется, что при переезде во Владивосток можно устроиться на работу бульдозеристом со средней зарплатой 139,5 тыс. рублей, плиточником со средним доходом чуть более 119 тыс. рублей и моряком, зарабатывая 100 тыс. рублей. В Краснодаре специалисты по работе с торговыми площадками могут получать в среднем 120 тыс. рублей, помощник бурильщика - 107 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге руководитель материально-технического обеспечения может получать около 110 тыс. рублей.

При этом 24% опрошенных планируют искать работу в новом городе с помощью социальных сетей, 51% ориентируются на специализированные сайты по поиску работы, 37% подключат к поиску друзей и знакомых, 12% респондентов пока не задумывались об этом вопросе.

По данным исследования, 56% респондентов в настоящее время не думают о переезде, 26% хотят переехать в другой город, 18% пока затрудняются с ответом. При этом если бы у респондентов была возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, 21% все равно бы уехали.

Среди основных трудностей, которые опрошенные готовы преодолеть, названы долгие разлуки с близкими (36%), аренда жилья (36%). Кроме того, 22% готовы претендовать лишь на невысокую должность, 35% будут вынуждены сильно экономить первое время, 17% готовы одолжить деньги ради переезда. Более половины (52%) из тех, кто мечтает переехать на новое место, хотят остаться жить там навсегда. В то время как 43% заявили о том, что вернулись бы в родные края рано или поздно, еще 5% опрошенных пока не думали об этом.

Об исследовании

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с сервисом "VK Работа" и исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос о том, сколько трудоспособных россиян хотели бы переехать в другой город ради работы, а также выяснили топ российских городов для переезда ради работы. В исследовании приняли участие 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет: работники сфер торговли, транспорта и связи, промышленности, госслужбы, информационных услуг, строительства, ЖКХ, сферы развлечений, массмедиа и других.