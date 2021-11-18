Дума разрешит гражданам сообщать об отмене электронной доверенности через спецреестр

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект, который дает гражданам возможность размещать в реестре об отмене доверенностей сведения о прекращении действия электронной доверенности.

В настоящее время отмена доверенности, совершенной в форме электронного документа и не удостоверенной нотариально, на практике оказалась заблокирована из-за юридических рисков. "Действующее регулирование стимулирует граждан и юридические лица осуществлять нотариальную отмену доверенности даже в том случае, если она не удостоверена нотариально, что влечет дополнительные расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделки по отмене доверенности", - указано в пояснительной записке.

Законопроект дает гражданам возможность публикации сведений об отмене доверенности, совершенной в форме электронного документа, в советующем реестре. Сведения об отмене такой доверенности предоставляются Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы через интернет.

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене доверенностей. В этом случае внесение сведений об отмене доверенности будет осуществляться удаленно в электронной форме.

Поправками ко второму чтению уточняется, что если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными об отмене простой письменной доверенности на следующий день после внесения этих сведений в реестр или по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. Сейчас положение о реестре отсутствует. В случае принятия закон должен вступить в силу с 29 декабря 2021 года.

В апреле этого года президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил о том, что информацию о простых и нотариальных отмененных доверенностях планируют объединить в России в единый реестр. Соответствующий законопроект в мае был принят в первом чтении.