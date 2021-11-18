Белгородские депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 18%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Белгородской областной думы на заседании в четверг приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 23,6 млрд рублей или около 18% к размеру доходов, запланированных на уровне 133,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба облдумы.

"Законопроект принят в первом чтении. Доходы бюджета [в 2022 году] составят 133,2 млрд рублей, расходы - 156,8 млрд рублей - это рекордный показатель. Дефицит бюджета планируется в размере 23,6 млрд рублей (17,7% к уровню доходов бюджета - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Большую часть доходов бюджета региона - почти 117 млрд рублей составят собственные налоговые и неналоговые поступления. В общей структуре основным остается налог на прибыль - 58,4%, более 16 млрд рублей поступит в бюджет области на безвозмездной основе. Свыше 86% расходов бюджета связаны с реализацией в регионе 17 государственных программ.

"Самое значительное финансирование определено по программе "Развитие образования в Белгородской области", на ее реализацию заложено 35,7 млрд рублей. По программе развития здравоохранения расходы составят 23,98 млрд рублей, по программе соцподдержки - 16,7 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Одним из новых направлений расходов в 2022 году станет финансирование региональных программ по обеспечению жильем. Около 3 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий, более 1 млрд рублей - на обеспечение жильем многодетных семей.