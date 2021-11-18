Первый проект развития территорий в Нижнем Новгороде планируют начать в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Реализацию первого проекта комплексного развития территорий в Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют начать в 2022 году. Договор с подрядчиком планируется заключить на 10 лет, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Конкурс по выбору организации для реализации проекта КРТ планируется провести в 2022 году. Это возможность изменить облик территории, которой долгое времени не уделялось серьезного внимания. Важно, что благодаря КРТ удастся и расселить дома, находящиеся в плохом состоянии", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что компанию, которая станет победителем конкурса по выбору организации для реализации проекта, предстоит расселить девять многоквартирных домов - это преимущественно деревянные двухэтажные дома барачного типа, построенные в начала XX века. "Это будут современные, комфортные жилые кварталы с утвержденной максимальной высотой домов, которые можно построить. На первых этажах должны быть предусмотрены помещения под магазины, кафе, организации бытового обслуживания. Не менее 20% территории должно занимать озеленение - это тоже прописано в решении о КРТ", - добавил Никитин.