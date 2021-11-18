Бюджет Томской области в первом чтении впервые с 1990-х годов принят с профицитом

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, который предусматривает профицит бюджета впервые с 1990-х годов, передает корреспондент ТАСС с очередного собрания областного парламента.

"Объем доходов предусмотрен в сумме 73,1 млрд рублей, расходы - в 69,1 млрд рублей. Соответственно, профицит - в 4 млрд рублей", - озвучил параметры на собрании думы вице-губернатор региона Александр Феденев.

Приоритетами бюджетной политики Феденев назвал реализацию нацпроектов и социальных обязательств. Ярко выраженная социальная направленность бюджета сохраняется - 65% расходов бюджета предусмотрено на социальную сферу, в частности образование, здравоохранение, выплаты льготным категориям граждан. Законопроект был принят в первом чтении.

Спикер областной думы Оксана Козловская сообщила журналистам, что бюджет региона не принимали с профицитом в первом чтении с 1990-х годов. Достичь его, по словам Феденева, планируется за счет уменьшения расходов в 2022 году.

Такая бюджетная политика необходима региону в связи с тем, что в период пандемии госдолг Томской области резко вырос и сейчас превышает 90% от собственных доходов. Согласно требованиям правительства Российской Федерации по программе реструктуризации федеральных бюджетных кредитов для Томской области установлены следующие параметры уровня долговой нагрузки: в 2022 году - не выше 57% от собственных доходов, в 2023 году - 54%, в 2024 году - 51%. Профицит позволит планомерно сокращать госдолг.

В то же время парламентарии отмечают, что бюджет еще может подвергнуться существенным изменениям к окончательному чтению. Как уточнила ТАСС депутат Галина Немцева, ко второму чтению, которое запланировано на 23 декабря, расходы могут возрасти, и бюджет перестанет быть профицитным. В декабре 2020 года депутаты приняли бюджет на 2021 год с доходами 82,49 млрд рублей, расходами - 88,2 млрд. Дефицит составил 1,5 млрд рублей, или 2,6% от суммы доходов.