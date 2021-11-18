Собственные доходы бюджета Карелии в 2022 году вырастут на 6 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Рост собственных доходов в бюджете Карелии в 2022 году прогнозируется на уровне 6 млрд рублей по сравнению с текущим годом. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Еще один момент, который бы хотел отметить, собственные доходы, которые учтены в бюджете, возросли на 16%, это 6 млрд рублей. Я считаю, что это хороший показатель. А те налоговые доходы, которые увеличились в нашем республиканском бюджете за счет собственных доходов, говорят о том, что экономика Республики Карелия адаптируется к кризисным явлениям, связанным с пандемией", - сказал он по итогам заседания карельского парламента, где в первом чтении был принят проект бюджета на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

Основные показатели главного финансового документа Карелии в будущем году будут сильно отличаться от ситуации текущего года, отметил Шандалович. Собственные доходы Карелии в проекте бюджета на 2022 год вырастут на 6 млрд рублей, или на 16% по сравнению с 2021 годом. Доходная часть прогнозируются на уровне 68,6 млрд рублей, что на 23 млрд рублей больше, чем в 2021 году, а расходы вырастут на 17 млрд рублей и составят 67,6 млрд рублей. Профицит планируется в размере около 1 млрд рублей.

"Большая сумма - 14 млрд рублей - выделена на образование, в частности, на строительство дошкольных учреждений и школ. В сфере культуры предусмотрены ассигнования на оснащение муниципальных музеев", - добавила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

Председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова отметила, что на тушение лесных пожаров в 2022 году планируется выделить средства в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. "И, возможно, мы эту сумму еще увеличим, что позволит избежать той ситуации, которую мы пережили минувшим летом", - сказала Гуменникова.

Как отметил Шандалович, в проект бюджета удалось заложить средства на инвестиционные программы. "Впервые уже в первом чтении на выполнение инвестиционных программ Республики Карелия, адресных инвестиционных программ заложена очень серьезная сумма - 10 млрд рублей. И это нам дает определенные возможности и надежды на развитие нашей республики", - сказал спикер карельского парламента, добавив, что второе чтение проекта бюджета запланировано на 1 декабря.