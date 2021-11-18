Кабмин внес в Госдуму законопроекты о быстрой реализации конфискованной древесины

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроекты, которые позволяют по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу. Тексты опубликованы в думской электронной базе.

Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, действующей редакцией УПК установлено, что "вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу". "При этом часть вторая статьи 82 УПК РФ определяет виды вещественных доказательств, в отношении которых установлены особые условия, позволяющие распорядиться ими до вступления приговора в силу", - говорится в пояснительной записке.

Данная статья дополняется положениями, "позволяющими передать на основании решения суда изъятую незаконно заготовленную древесину и (или) полученную из нее продукцию в виде необработанных лесоматериалов для реализации, утилизации или уничтожения". Это будет "способствовать сокращению сроков хранения изъятой незаконно заготовленной древесины при уголовном деле, что позволит сократить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению", уточняют разработчики в пояснительных материалах.

Аналогичные дополнения вносятся в статью 27.10 КоАП РФ. "Хранение древесины в качестве вещественных доказательств требует наличия не только соответствующих площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения", - говорится в пояснительной записке.