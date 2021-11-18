АСИ предоставит партнерам из Узбекистана набор лучших практик в бизнес-регулировании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предоставит партнерам из Узбекистана набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании. Об этом говорится в меморандуме, который подписали в четверг глава АСИ Светлана Чупшева, первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан - руководитель Агентства стратегического развития Узбекистана Лазиз Кудратов, генеральный директор Платформы НТИ Дмитрий Песков и ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.

"Соглашение подразумевает обмен опытом, компетенциями, выработку новых механизмов, способствующих улучшению инвестиционного климата, социально-экономическому развитию регионов, повышению качества жизни людей, в целом укреплению дружественных связей между Россией и Узбекистаном. Российские специалисты уже делятся опытом по разработке стратегических документов, мер и механизмов поддержки работы с инвесторами. Также АСИ предоставит набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании", - рассказали журналистам в пресс-службе АСИ по итогам подписания.

По словам Чупшевой, подписанное соглашение - продолжение работы, которое АСИ уже ведет с коллегами из Узбекистана. "Это стратегический альянс, где мы вместе на паритетных началах занимаемся совместными программами и проектами. Нам важно не просто обмениваться лучшими практиками, а формировать единые стандарты в оценке регионов и совместную повестку развития. Сегодня эта повестка достаточно широкая - подготовка кадров, совместные технологические проекты", - сказала она журналистам.

В дорожной карте, утвержденной меморандумом, обозначены 15 направлений сотрудничества, пояснил Кудратов. "В их числе - содействие российской стороны в формировании рейтинга регионов Узбекистана, выявление слабых мест территорий и на этой основе выработка предложений, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов. Мы также будем работать над рейтингом эффективности губернаторов (хакимов) наших областей по той модели и с помощью механизмов, которые внедрены АСИ", - пояснил он.