Врио главы Владимирской области: сокращение согласований ускорит строительство в России

ТАСС, 18 ноября. Сокращение сроков проектирования и выдачи разрешительной документации необходимо для повышения темпов строительства в России в 1,5 раза в ближайшие годы. Такое мнение выразил журналистам в четверг врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на семинаре-совещании по вопросу рассмотрения стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Вопросы, которые необходимо решить в дальнейшем, даже при наличии хорошей инфраструктуры, при наличии подведенных дорог - это вопрос сокращения сроков проектирования и выдачи разрешений на строительство и регистрации собственности. Сокращение этих длительных процедур, а они занимают иногда несколько лет, от идеи застройщика до завершения строительства, нам тоже важно эти процедуры вписать в более короткий промежуток времени. Тогда темпы строительства, которые ожидаются в стране, мы можем сделать более высокими", - отметил Авдеев.

Он напомнил, что в 2021 году в стране планируется сдать 82 млн кв. м жилья, в ближайшие десять лет ожидается увеличение объема до 120 млн кв. м в год. По мнению врио губернатора, для наращивания темпов также необходимо помогать застройщикам, "дать возможность городам, регионам обновить свои генеральные планы и, действуя по ним более масштабно, строить жилье".

Говоря о перспективах увеличения объемов строительства, Авдеев также назвал в числе приоритетных задач обновление инфраструктуры. Он отметил, что сегодня вывести из критического состояния объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и трубопроводы можно за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Для этого созданы механизмы, которые реализуются с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Это вопросы комплексного развития, и это позволит регионам, таким, как Владимирская область, не постепенно, а быстро заменить большое количество источников теплоснабжения, к примеру, станций очистки воды и так далее. И тогда это даст импульс развитию новых микрорайонов, в которых невозможно сегодня построить ни одного квадратного метра жилья, потому что ни одна сеть просто не выдержит", - добавил врио губернатора.