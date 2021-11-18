ФТС России пресекла ввоз контрафакта из Казахстана почти на 400 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росгвардией провела спецоперацию рядом с российско-казахстанской границей, в ходе которой было выявлено 14 фур с контрафактными товарами весом 300 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Цель [спецоперации] была очень простая - не допустить перемещения товаров с нарушениями. И перевозчики, и водители грузовых транспортных средств участвовали в этой работе вместе с нами. Каких-то возражений по проводимым нами мероприятиям не было, все отнеслись с пониманием. Количество товаров, перемещаемых с нарушением законодательства, будет подсчитано позднее, но сама по себе цифра - 14 машин - говорит о многом", - сказал замглавы ФТС России Олег Губайдулин, слова которого приводятся в сообщении.

Ориентировочная стоимость продукции с нарушениями составила 350-400 млн рублей. В ходе осмотров была выявлена обувь с признаками контрафактности, а также немаркированная верхняя одежда, обувь и парфюмерная продукция.

После проведения досмотра будут приняты решения о возбуждении дел по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).

Российско-казахстанский участок государственной границы имеет протяженность более 7,5 тыс. км и является одним из основных направлений ввоза в страну запрещенных товаров.

ФТС России планирует сделать практику спецопераций на границе регулярной.