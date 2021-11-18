S7 в декабре начнет выполнять рейсы из Ижевска в Новосибирск

ТАСС, 18 ноября. Авиакомпания S7 Airlines с 20 декабря начнет выполнять рейсы из Ижевска в Новосибирск, сообщил в четверг на своей странице в Facebook гендиректор аэропорта в Удмуртии Александр Синельников.

"Сегодня открылась продажа билетов на рейсы S7 Новосибирск - Ижевск. Рейсы будут выполняться с 20 декабря 2021 года два раза в неделю по понедельникам и четвергам", - написал Синельников.

Он отметил, что для запуска рейсов потребовалась слаженная работа правительств Новосибирской области, Удмуртской Республики и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). "Это упростило нам с S7 путь к достижению соглашения", - добавил Синельников.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. Ранее сообщалось, что в начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в основном авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".