Доходы бюджета Калужской области в 2022 году вырастут на 7%

КАЛУГА, 18 ноября. /ТАСС/. Рост доходов в бюджете Калужской области в 2022 году прогнозируется на уровне 7% по сравнению с текущим годом - до 74 млрд рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.

"Это самый главный вопрос заседания. Параметры областного бюджета позволяют судить о том, что региональная экономика выходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся на 7 процентов. А в общей сложности доходы составят почти 74 млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80 млрд. Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62% средств будет направлено на социальные нужды", - пояснил Новосельцев по итогам заседания калужского парламента, где в первом чтении был принят проект бюджета на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.

Он уточнил, что средства пойдут на строительство новых школ, детских садов, спортивных комплексов, также планируется увеличение расходов на программу ЖКХ - порядка 17%. "Мы предложили также увеличить финансирование подпрограммы "Чистая вода", а также по программе инициативного бюджетирования. Еще одна инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 млн рублей. Общая сумма в бюджете области на эти цели составит 245 миллионов рублей", - добавил Новосельцев.