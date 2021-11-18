Противолавинную галерею отремонтируют на участке Транскама в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту противолавинной галереи завершат в конце следующего года в Северной Осетии на участке транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Транскавказская автомагистраль проходит в районе, который отмечается высокой сейсмической активностью - до 9 баллов. На участке капремонта находится 10 лавинных очагов.

"На участке Транскама в Северной Осетии капитально отремонтируют противолавинную галерею, работы ведутся по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" с апреля прошлого года и будут завершены в конце 2022 г. С начала работ построили подпорную стену из более 350 свай для укрепления склонов. Металлические гофрированные ячейки высотой от 2 до 7 м заполнили щебнем с послойным уплотнением, а затем закрыли оцинкованными стенами, длина удерживающей конструкции - почти 270 м. Помимо этого, устроили гидроизоляцию из мембраны", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты в верховой части на всем протяжении галереи устраивают дренажный коллектор, а для стабилизации засыпки конструкций свода - армогрунтовую обойму. Следующий этап - это замена дорожной одежды с устройством покрытия из тяжелого бетона толщиной 20 см. Как отмечается, данную огнеупорную технологию применяют при строительстве сооружений тоннельного типа для соблюдения правил противопожарной безопасности. Северный портал сооружения выполнят из монолитного железобетона толщиной 1,5 м, а южный - примкнет к соседней галерее.

Помимо этого, дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию, а также установят телефонную связь для оперативных звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления. Кроме того, отремонтируют инженерные системы, электроосвещение, видеонаблюдение, нанесут разметку и устроят очистные сооружения. Как пояснили в пресс-службе, на время производства работ движение организовано по объезду. Для этого устроили более 500 свай, которые служат основанием временной дороги, а после ввода объекта в эксплуатацию станут усилением грунта.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по Транскаму проезжает более 8 тыс. автомобилей.