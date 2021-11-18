В Ярославской области создали инновационный катер из полиэтилена низкого давления

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Новую модель катера из полиэтилена низкого давления разработала Компания "Дизель", катер не имеет аналогов в России. Об этом сообщил ТАСС учредитель предприятия Андрей Шепеляев.

"Создана новая модификация инновационного катера, он получил бензиновый двигатель, более скоростной, у предыдущих моделей был дизельный мотор. Испытания начнутся уже в этом месяце. Разработка может заинтересовать спасательные службы, при этом ориентирована на широкого потребителя. Благодаря возможности швартоваться без повреждений на неподготовленной местности, катер удобно использовать для рыбалки и охоты в акватории северных рек и озер", - сказал Шепеляев.

Катер создали из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Этот материал обладает высокой прочностью, судно не требует анодной защиты корпуса - его не нужно будет регулярно чистить, красить, нести другие расходы по обслуживанию. Материал, из которого изготовили катер, выдерживает температуру окружающей среды до минус 50 градусов. "Материал обладает положительной плавучестью, кроме того, все внутренние полости катера заполнены полиэтиленовыми шариками для поддержания судна на плаву в случае аварийной ситуации", - рассказал Шепеляев.

По его словам, в новом катере снижен центр тяжести по сравнению с предыдущими двумя моделями из полиэтилена низкого давления, которые выпустили летом, улучшена управляемость. Теперь судно может развивать скорость свыше 90 км/ч, у предыдущей версии катера максимальная скорость составляла 85 км/ч.

Создатели катера намерены его экспортировать и уже занялись поиском покупателей в Юго-Восточной Азии. "Там он может найти спрос благодаря тому, что не требует покраски и регулярной очистки от водорослей, материал корпуса к ним полностью устойчив", - добавил Шепеляев. Компания принимает активное участие в международных мероприятиях департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, получает консультационную поддержку по экспортному продвижению.

ООО "Компания Дизель" специализируется на производстве дизельных генераторных установок, дизельных силовых приводов, блок-контейнеров под энергетическое и другое промышленное оборудование. Заказчиками предприятия являются компании "Газпром", "Транснефть", НК "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Алмаз Анабар". В 2021 году компания начала производство катеров из полиэтилена низкого давления под брендом Boat Yard.