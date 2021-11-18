Внешнеторговый оборот Ульяновской области за год вырос на $420 млн

УЛЬЯНОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ульяновская область за год увеличила внешнеторговый оборот на $422,6 млн. Об этом сообщил ТАСС председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Внешнеторговый оборот Ульяновской области превысил $956,7 млн, увеличившись на $422,6 млн по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По словам Гайнетдинова, крупнейшими торговыми партнерами при экспорте стали Алжир ($194 млн), США ($42 млн), Казахстан ($39 млн), Камбоджа ($26 млн), Германия ($20 млн). Далее следуют Республика Беларусь ($19 млн), Азербайджан ($16 млн), Венгрия ($9 млн), Украина ($9 млн), Китай ($7 млн).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.