Экс-акционеры ЮКОСа попросили суд США отклонить свою апелляцию по тяжбе с Россией

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Бывшие акционеры компании ЮКОС попросили апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонить свою апелляцию в связи с постановлением высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с России $50 млрд в их пользу. Об этом говорится в ходатайстве в электронной базе американского суда, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг.

"Истцы-апеллянты почтительно просят, чтобы апелляционный суд отклонил данное дело", - отмечается в документе. Стороны "договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов". Истцы "несут соответствующие расходы (если таковые имеются)" по апелляции.

Одной из причин "добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции" названо решение Верховного суда Нидерландов, который 5 ноября удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Данное постановление ненадолго восстанавливало арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

В конце прошлого года истцы обратились в американский апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России десятки миллиардов долларов. Тогда судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

В ходатайстве об отклонении апелляции истцы подчеркивают, что срок постановления судьи Хауэлл о "приостановлении производства по делу истек в соответствии с [ее] собственными условиями", а теперь федеральному суду округа Колумбия нужно "в первую очередь определить дальнейшие шаги в рамках данного разбирательства в свете заключения Верховного суда Нидерландов". "Данная апелляция на постановление о приостановлении производства по делу перестала быть актуальной", - подчеркивается в документе.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить упомянутую выше сумму. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги, удовлетворив кассационную жалобу РФ по одному пункту, заключающемуся в том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество во время арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта. Апелляционные жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений Договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательными.