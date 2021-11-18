Территорию у аэродрома Черное разрешили застраивать без согласования

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Росавиация утвердила приаэродромную территорию аэродрома Черное, расположенного в подмосковной Балашихе. Это позволит размещать объекты на территории без согласования, сообщила в четверг пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

"В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в городском округе Балашиха. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным", - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он напомнил, что приаэродромная территория - это прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков.

Также Гордиенко добавил, что изменения затронули семь городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория Черного. Среди них Балашиха, Люберцы, Реутов, Щелково, Богородский, Лосино-Петровский и Звездный городок. "На сегодня территории указанных округов освобождаются от обременений в виде дополнительных согласительных процедур при размещении объектов", - пояснили в пресс-службе.

В комитете рассказали, что ранее для согласования строительства в приаэродромной территории Черного подавалось около 2,5 тысячи заявлений ежегодно.

В пресс-службе добавили, что в отношении аэродромов Внуково и Шереметьево, с учетом утвержденных приаэродромных территорий, ситуация аналогичная - согласование Росавиации не требуется, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора остается обязательным. В то же время порядок согласования в приаэродромных территориях аэродромов Домодедово, Раменское, Луховицы, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский остается неизменным до момента установления ими приаэродромных территорий. Получить согласование можно онлайн на портале госуслуг Московской области.