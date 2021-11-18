Московская биржа 19 ноября планирует начать торги акциями СПБ биржи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московская биржа планирует начать торги обыкновенными акциями СПБ биржи 19 ноября 2021 года, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Ценные бумаги компании включены в третий уровень списка ценных бумаг Московской биржи. Торги акциями будут проводиться на основной и вечерней торговых сессиях по стандартному расписанию. Выставление заявок и заключение сделок будет проводиться в рублях.

Также отмечается, что расчеты по итогам совершенных сделок допускаются не ранее 23 ноября 2021 года. При этом с первого дня торгов будет доступна возможность открывать короткие позиции по бумаге. Указанные акции будут доступны неквалифицированным инвесторам для совершения операций без ограничений.