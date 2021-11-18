Мордовия ведет переговоры с австрийскими партнерами о трансфере технологии выпуска преформ

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 ноября. /ТАСС/. Мордовия ведет переговоры с двумя иностранными компаниями, в том числе с австрийской Nextrom, по трансферу технологии выпуска преформ для производства оптического волокна для организации полного цикла производства на первом и единственном в России серийном производстве оптоволокна - мордовском предприятии АО "Оптоволоконные системы". Об этом сообщил ТАСС в четверг министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин на международном форуме "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями".

АО "Оптоволоконные системы" использует зарубежное сырье для производства. В конце октября на совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко с главами субъектов Приволжского федерального округа Мордовия представила проект создания полного цикла производства телекоммуникационного оптического волокна, это позволит использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.

"Мы сейчас занимаемся этим вопросом, готовим технико-экономическое обоснование, нам нужно понять прогноз рынка потребления. Мы просчитываем несколько вариантов по объемам и мощностям, ведем переговоры с несколькими партнерами по трансферу технологии, потому что, к сожалению, Российская Федерация не обладает технологиями в полной мере: всего порядка пяти стран владеют [технологией изготовления преформ для производства оптоволокна]. Мы ведем переговоры с австрийской компанией Nextrom, на чьем оборудовании построено наше предприятие. Но учитывая, что мы работаем на японских преформах, ведем переговоры и с японской стороной. Мы оцениваем [инвестиции в] проект в [сумме] порядка 14-15 млрд рублей, это при выходе на 10 млн км в год, но сейчас в рамках технико-экономического обоснования мы уточняем эти цифры", - сказал Губайдуллин.

Он отметил, что использование собственных преформ позволит снизить цены на отечественное оптоволокно. "Безусловно, это снизит цену. Более того, мы сейчас видим тренд на изменение цены в сторону увеличения, потому что в мире активно развивается прокладка сетей 5G, прогнозируется дефицит оптического волокна на мировом рынке, что подстегивает цену, и даже без преформ мы видим тренд на сокращение разницы в цене. А локализация полного цикла и увеличение масштабов производства, безусловно, сделают нас более конкурентными", - сказал Губайдуллин.

Во время прямого эфира в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" правительства Мордовии Игорь Губайдуллин отметил, что загрузка завода по производству оптоволокна выросла на 30% с начала года и достигла 80%. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Мордовия сможет обеспечить 90% внутреннего рынка оптоволокна при переходе на полный цикл производства. Сейчас, по информации Чернышенко, 76% российского рынка оптического волокна занято иностранными производителями.

О заводе

В 2015 году в Саранске состоялось официальное открытие завода АО "Оптиковолоконные системы", акционерами которого являются "Роснано", Газпромбанк и правительство Мордовии. Как сообщается на сайте предприятия, это первый и единственный в России завод по производству оптического волокна.