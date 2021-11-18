Число авиарейсов между Петербургом и Стамбулом увеличится до 31 с декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Число еженедельных авиарейсов между Санкт-Петербургом и Стамбулом с 3 декабря увеличится на четыре. Таким образом, количество полетов на этом направлении достигнет 31 в неделю, сообщили в четверг в пресс-службе оператора аэропорта Пулково - компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Дополнительные рейсы запланированы по вторникам и пятницам. По вторникам вылет из Стамбула - в 09:45, прилет в Пулково - в 13:25. Обратный рейс из Северной столицы - в 14:25, прилет в Стамбул - в 18:10. По пятницам вылет из Стамбула - в 11:20, прилет в Пулково - в 15:00. Обратный рейс из Санкт-Петербурга - в 16:00, прилет в Стамбул - в 19:45", - рассказали в пресс-службе.

Полеты будут выполняться самолетами турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. На сегодняшний день перевозчики обслуживают 27 рейсов в неделю. За 10 месяцев 2021 года аэропорт Пулково на прилет и вылет по направлению "Стамбул" обслужил 164 тыс. пассажиров. Помимо Pegasus Airlines, в крупнейший город Турции выполняют перелеты Turkish Airlines, Nordwind Airlines и авиакомпания "Россия".