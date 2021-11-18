ДНР скорректирует нормативные акты для использования новых возможностей экспорта в Россию

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Донецкой народной республики (ДНР) готовит изменения в нормативные правовые акты для реализации новых возможностей экспорта республиканских товаров на российский рынок. Об этом в четверг сообщил директор департамента промышленности Минпромторга ДНР Сергей Власов.

"Указ президента Российской Федерации №657 от 15 ноября задает некий темп, задает рамки нашего сотрудничества. Детали такого сотрудничества и механизмы должны быть разработаны правительством РФ, - рассказал Власов Донецкому агентству новостей. - После того как правительство РФ примет соответствующие решения, возможно, нам нужно будет скорректировать какие-то нормативные правовые акты, мы уже сейчас занимаемся проработкой таких нормативных правовых актов, чтобы максимально синхронно с правительством РФ выпустить их в свет. Я думаю, что через месяц уже механизм должен заработать в полную силу".

Он также сообщил, что указ президента России Владимира Путина о поддержке населения неподконтрольной Киеву части Донбасса открывает новые возможности для металлургии, машиностроения, легкой и химической промышленности ДНР. "Указ президента РФ поставил некую точку в наших предыдущих взаимоотношениях и открыл совершенно новые перспективы, совершенно новые возможности, - цитирует Власова Донецкое агентство новостей. - Машиностроительная, металлургическая, химическая, легкая, фармацевтическая промышленности - все это мы теперь можем свободно направлять на рынок Российской Федерации ".

По его словам, новые возможности экспорта "сильно помогут экономике республики". Власов также отметил, что, несмотря на значительную конкуренцию на российском рынке, предприятия ДНР готовы бороться за покупателя.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству также в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.