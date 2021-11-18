Представители ЗАТО РФ заявили о необходимости разработки отдельной госпрограммы развития

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отдельная государственная программа развития необходима в среднесрочной перспективе закрытым социально-экономическим образованиям (ЗАТО) России, такое мнение высказали в рамках прошедшего в Совфеде круглого стола представители закрытых городов и региональных органов власти. Кроме того, предложено разработать и включить специальный раздел о ЗАТО в Стратегию пространственного развития России до 2025 года.

"Для того, чтоб сделать из ЗАТО города устойчивого научного и экономического роста, необходимо мобилизовать все усилия государства, государственных и системообразующих корпораций, местных сообществ. Только тогда, когда мы создадим модели опережающего развития таких городов в логике единой государственной политики, мы можем достичь каких-то результатов. И при обсуждении выработки мер и механизмов единой государственной политики в отношении наших городов необходимо оценить возможность принятия в среднесрочной перспективе специализированной государственной программы развития таких городов", - сообщил глава города Заречный Пензенской области Олег Климанов.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева пояснила, что предлагаемая программа должна помочь комплексному решению проблем социально-экономического развития ЗАТО и предусматривать изменение правил бюджетирования такой категории городов.

"Сегодня мы выступаем с предложением: в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года отсутствует раздел по развитию ЗАТО, несмотря на то, что на территории ЗАТО концентрируется колоссальный производственный, научный, технологический потенциал, промышленные ресурсы и это придает данным территориям особую ценность в нашем стратегическом развитии как новым точкам роста на карте РФ. И также предлагаем в качестве перспективных экономических специализаций, закрепленных, например, за Челябинской областью, внести сферы деятельности, которые характерны для наших атомных городов. Я предлагаю рассмотреть возможность включения раздела по развитию ЗАТО в Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года", - также предложила она.

Необходимость предусмотреть в Стратегии пространственного развития РФ меры господдержки в закрытых территориально-административных образований отметил также заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов. Он обратил внимание на непрекращающийся отток населения из ЗАТО и высказал мнение о том, что реализация на их территории проектов устойчивого развития "позволит привлекать больше интересных зеленых инвестиций и в целом поможет развитию территорий".

В январе 2020 года правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. План направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Сама стратегия была утверждена в феврале 2019 года.