В Ленобласти внесли в реестр недобросовестных компанию, сорвавшую установку памятника ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленобласти внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию, сорвавшую установку стелы "Населенный пункт воинской доблести" на месте деревни, в которой велись ожесточенные бои при обороне Ленинграда. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Еще 18 июня 2021 года общество "МВА" победило в электронном аукционе и взяло на себя обязательства установить стелу "Населенный пункт воинской доблести", однако не исполнило обязательства в срок. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Целью возведения памятника было увековечивание памяти о деревне Ленинградской области, в которой велись ожесточенные бои при обороне Ленинграда в 1941 году", - рассказали в пресс-службе.

В результате проверки сотрудники регионального УФАС установили, что с июня 2021 года работы по установке стелы так и не начались. Вынесенные штрафы за просрочку обязательств по заключенному контракту подрядчик также не оплатил.

Почетные звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" присваиваются в Ленинградской области с конца 2016 года. Его получают города и поселки, где проходили ожесточенные сражения, во время которых защитники России проявили мужество, стойкость и героизм.