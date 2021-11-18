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ВТБ продает около 17,28% акций "Магнита"

До 5,15% из них будут проданы в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа ВТБ объявила о намерении продать около 17,28% акций "Магнита", часть из них (до 5,15%) - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,13% акций компании будут проданы Marathon Group, говорится в сообщении банка.

"Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит". До 5,15% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно после публикации настоящего объявления. Ожидается, что оставшиеся 12,13% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения", - отмечается в сообщении.

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