Доходы от интеллектуальной деятельности вузов Татарстана выросли вдвое

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 ноября. /ТАСС/. Доходы вузов и научных организаций Татарстана от использования результатов интеллектуальной деятельности в 2020 году выросли в 2,2 раза - до 14,3 млн рублей. Об этом сообщила директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина на международном форуме "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями".

"Мы можем посмотреть, как работают вузы и научные организации с объектами интеллектуальной собственности. Доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности за 2020 год, по данным ведомственной системы Минобрнауки: мы видим, что у нас достаточно активно работают вузы и научные организации в Татарстане - в 2020 году по сравнению с 2019 практически в два раза рост", - сказала Ильина.

Согласно данным из ее презентации, доход от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности научных организаций региона в 2020 году, предварительно, составил 14,3 млн рублей. Показатель в 2019 году фиксировался на уровне 6,5 млн рублей.

Как уточнил в разговоре с ТАСС заместитель министра экономики республики Динар Шакиров, это связано с ростом разработок в медицине во время пандемии и развитием нефтегазохимического комплекса.

Международный форум "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями" проходит 18-19 ноября. Организаторами являются Роспатент, Фонд "Талант и успех" и Образовательный центр "Сириус".