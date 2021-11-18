Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,33%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций доминировали продавцы. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 1,33%, до 4 093,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,25%, до 1 761,96 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:23 мск вырос на 0,61%, до 73,09 рубля, евро - на 1,24%, до 83,11 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 0,97% и торгуется в районе $80,96 за баррель.

Причинами распродаж в российских активах стали неустойчивый внешнерыночный и геополитический фон, ценовая неуверенность нефти и эпидемиологические риски.

"В Европе бушует новая волна пандемии коронавируса, локдауны вводят Австрия, Нидерланды, Ирландия, готовятся вернуть жесткие ограничения Германия, Италия, Испания и другие страны. Суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тыс. Вместе с тем давление на нефтяные котировки также оказали сообщения о том, что США обсуждают с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией скоординированное распечатывание нефтяных запасов для компенсации рыночного дефицита и стабилизации цен", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Акции ММК (+4,27) подрастают после затяжного снижения. "Бумага сегодня восстановилась к 64,75 рубля, и, если инвесторам удастся закрепиться над 64,80, новой целью роста станет 65,70 рубля", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Расписки TCS (+2,10%) сегодня также в плюсе. "Бумага притормозила в снижении и консолидируется около 7 318 рублей. При этом в ближайшее время вполне вероятны ее колебания в "боковике" 7 134 - 7 626 рублей", - добавила эксперт.

Под давлением оказались акции "Акрона" (-6,1%) ввиду коррекции после бурного роста и ежедневного обновления пиков. Акции "Мечела" (-11,64%) сегодня также среди лидеров снижения. "Бумаги металлургической компании упали более чем на 8%, углубив нижнюю границу диапазона. Сейчас продажи идут к 133,65, но могут протянуться вплоть до 127,8 рубля", - также прокомментировала Бодрова.

Прогноз на 19 ноября

Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитику, в конце недели осторожность в настроениях участников торгов может сохраниться, считает Александр Бахтин. По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4 050 - 4 150 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 72,5-74 рубля.

В "Фридом финанс" в пятницу также ожидают снижения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 050 - 4 155 пунктов, 72,85-73,95 рубля и 81,80-83,45 рубля соответственно.