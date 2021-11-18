СПБ биржа установила период блокировки акций после IPO в течение 180 дней

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа установила период lock-up (обязательство о запрете продажи ценных бумаг) в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO), следует из сообщения на сайте площадки.

"В отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, владеющих в совокупности более 75% акций до проведения размещения, <…> будeт действовать обязательство о запрете продажи ценных бумаг компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений", - следует из сообщения.

Также СПБ биржа намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках IPO. "В рамках размещения компания намерена разместить 15 217 392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $175 млн США", - следует из сообщения.

Привлеченные от размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний - СПБ Банк и "СПБ Клиринг".